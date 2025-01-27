Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerel belediye kendi mantar üretim tesisinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - ‘Üreten Kent İzmit’ vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği mantar üretim tesisinde hasat edilen protein deposu istiridye mantarlarını ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır ve İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş’ın katılımıyla mantar üretim tesisinde yetiştirilen yaklaşık 500 kilogram protein bakımından zengin istiridye mantarı vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldı.

Vatandaşlar, İzmit Belediyesi'ne hayata geçirdiği bu güzel proje için teşekkür ettiler.