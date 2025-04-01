Kocaeli İtfaiyesi’nin olaylara hızlı ve etkili müdahalesini güçlendirecek Kartepe müfreze binasında sona yaklaşıldıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de örnek gösterilen itfaiye teşkilatına sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan bölgelere modern itfaiye binaları kazandırarak hizmet kalitesini artırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in Kartepe’de inşa ettiği yeni hizmet binasında sona yaklaşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla kent genelinde yeni müfreze binaları inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe’de yapımına başlanan yeni müfreze binasında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Toplam 1.296 metrekare kullanım alanına sahip olan müfreze binasının 460 metrekarelik birinci katında 16 kişilik 4 yatakhane, 2 otel tipi misafir odası, spor salonu, mescit, eğitim salonu ve tuvaletler yer alacak.

HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE

836 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları, mutfak, dinlenme salonu, yemekhane ve 8 araç kapasiteli 381 metrekarelik kapalı garaj bulunacak. Yapının dış cephesinde klinker cephe kaplaması uygulanacak, bina çevresinde otopark oluşturulacak ve çevre düzenlemesi kapsamında asfalt kaplama yapılacak. Müfreze binası tamamlandığında, bölgedeki olaylara hızlı ve etkili müdahalede önemli bir rol üstlenecek.

Yapım sürecinde önemli aşamalar tamamlanırken, seramik döşeme, seksiyonel kapı montajları, duvar sıva işlemleri, alçıpan asma tavan imalatları ve boyama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca kapı kasalarının montajı ve kompozit cephe kaplamaları da bitirildi. Devam eden çalışmalar kapsamında taş yünü asma tavan imalatları, duvar boyama işlemleri, kapı montajları, çevre kazısı ve vitrifiye montajları gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde ise bina çevresinde tretuvar imalatlarına ve asfalt döküm işlemlerine başlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı sürdürülen Kartepe itfaiye müfreze binası ilçedeki yangın ve afetlere daha hızlı ve etkin müdahale edilmesini sağlayacak.