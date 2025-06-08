Kocaeli Gölcük’te düzenlenen Kent Bayramlaşması, Kurban Bayramı’nda da toplumun her kesiminden temsilciler ve vatandaşların geniş katılımı ile gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 7’den 70’e herkes, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde kent bayramlaşmasında bir araya geldi. Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleşen kent bayramlaşmasına; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük Kent Konseyi tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde tüm hemşehrilerinin kurban bayramını kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.

Kurban Bayramı kapsamında Gölcük Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer daha sonra Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi ve Gölcük Jandarma Komutanlığı'nda görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiler.