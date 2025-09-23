Kocaeli Gölcük Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği mum yapım atölyesine katılan kadınlar, kendi tasarımlarıyla birbirinden renkli mumlar üretti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleşen Sanat Günleri etkinliği, mum yapım atölyesiyle devam etti. Gölcük Eğitmen Derya Yıldırım'ın rehberliğinde bir araya gelen kadınlar, mum yapımının inceliklerini ve tekniklerini öğrenme fırsatı buldu. Üretim aşamasına dair verilen bilgileri dikkatle takip eden katılımcılar, daha sonra kendi el becerilerini kullanarak özgün ve dekoratif mumlar ortaya çıkardı.

Kendi elleriyle ürettikleri mumları büyük bir keyifle hazırlayan kadınlar, bu tür kişisel gelişim atölyeleri düzenlediği için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkürlerini iletti.