Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Kadir Gökçe’yi makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.BURSA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Bursa'ya atanan İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe’yi makamında ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Sayın Kadir Gökçe’ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek kentimizin huzur ve güvenliği adına birlikte değerli çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Aydın’a teşekkür etti.