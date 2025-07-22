Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki kurslarda eğitim gören özel bireyler, el emeği ürünlerini Anıtpark’ta açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünler, yılsonu sergisinde sergilendi.

Eylül ayından itibaren devam eden kurslarda, engelli birey tarafında üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışı, Anıtpark’ta açıldı. Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Çakıroğlu’nun katıldığı açılışta, Tüm Engelliler Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Gölcük Engelliler Derneği tarafından ziyaretçilere aşure ikram edildi.

ENGELSİZ ELLER YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Sergide; takı tasarım, ahşap boyama, örgü teknikleri, amigurumi bebek yapımı kurslarına katılan kursiyerin büyük emek harcayarak yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Başkan Yardımcısı Çakıroğlu, sergide emeği geçen başta Dernek Başkanı Hasan Bat olmak üzere tüm engelli bireylere teşekkür etti.