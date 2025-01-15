Kocaeli'nde düzenlenen “Enerji Verimliliği Haftası” etkinlikleri ile öğrencilerden yetişkinlere kadar geniş bir kesime ulaşılarak farkındalık yaratıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde “Enerji Verimliliği Haftası” kapsamında Kocaeli Bilim Merkezi’nde organize edilen etkinlikte enerji tasarrufu ve verimliliğine dikkat çekildi.

ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Valiliği işbirliğiyle gençlere yönelik etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında şehirdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri arasında “Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu” konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin çalışmaları, enerji tasarrufu bilincini yaymak amacıyla tasarlanan afişlerde kullanılarak basıldı ve “Enerji Verimliliği Haftası” boyunca şehirdeki okullarda sergilendi. Programda, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de takdim edildi.

ENERJİ DÜNYASINA YOLCULUK

Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem katılımcılara hitap etti. Etkinlikte ayrıca katılımcılar, enerji dünyasına keyifli bir yolculuk yaptı. “İnteraktif Bilgi Yarışmaları”, “Enerji Yarışı Ebis Parkuru”, “Sanal Gerçeklik Uygulamaları” ve “Bilimsel Gösteriler” ile enerji verimliliğinin önemi deneyimsel olarak aktarıldı.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN

“Enerji Verimliliği Haftası” kapsamında düzenlenen etkinlikler, toplumsal farkındalığı artırmayı ve enerji tasarrufu konusundaki bilinci genç yaşlarda kazandırmayı amaçlıyor. Bu etkinliklerle, Kocaeli'nde enerji tasarrufu bilinci yerleşmesi ve gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor. Enerji kaynaklarının sınırlı olduğu günümüzde, böyle etkinlikler sayesinde toplumsal bilincin artırılması büyük önem taşıyor.