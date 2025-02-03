Kocaeli Büyükşehir, EMITT 2025 Turizm Fuarı’nda kentin zengin turizm potansiyelini uluslararası platformda sergileyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5-7 Şubat tarihlerinde 74 ülkeden katılımcının yer alacağı İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek EMITT Turizm 2025 Fuarı'nda kentin zengin turizm potansiyelini uluslararası platformda sergileyecek.

74 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan EMITT 2025 Turizm Fuarı'nda kentin zengin turizm potansiyelini uluslararası platformda sergilemeye hazırlanıyor. 74 ülkeden katılımcının yer alacağı fuarda, Kocaeli’nin benzersiz turizm değerlerini tanıtan özel bir stant oluşturulacak. Bu stantta; deniz, kültür, termal, sağlık, doğa, kış ve gastronomi turizmi gibi birçok alandaki zenginlikler ziyaretçilere tanıtılacak. Ayrıca Komek Sepeti turizm hediyelikleri ve Ormanya&Sekapark ürünleri de satışa sunulacak.

KARTEPE TELEFERİĞİ TANITILACAK Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır beklenen ve hayata geçirilen Kartepe Teleferiği de fuarda tanıtılacak projelerden biri olacak. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme imkânı sunarak Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşımı sağlayan, hem Kocaeli halkı hem de turistler için unutulmaz bir deneyim sunan Teleferik Projesi’nin fuarda büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

İKİNCİ GÜN KOCAELİ STANDI KURULACAK

Fuarda planlanan bir diğer etkinlik ise fuarın ikinci günü Kocaeli standının kurulması olacak. Stantlarda; Sütlü Nuriye, Mancarlı Pide, İzmit Pişmaniyesi, Kandıra Köy Peyniri, Saray Helvası, Eşme Ayva Cezeryesi, Kandıra Manda Yoğurdu, Gebze Bayram Çöreği, Dartı ve İzmit Simidi gibi yöresel ürünlerin sergilenerek Kocaeli’nin tanıtımına katkı sunulması hedefleniyor. Turizm profesyonellerinin davet edileceği fuarda birebir görüşmeler ve etki çalışması da yapılması hedefleniyor.

KOCAELİ TANITIM FİLMLERİ GÖSTERİMDE

Yöresel ürünlerin tanıtılması ve kentin simgelerinin sergilenmesinin yanı sıra Kocaeli standında; “Show Me Kocaeli”, “Havadan Kocaeli”, “Ormanya” ve çeşitli turizm tanıtım filmleri gösterime sunulacak. İzleyenlerden büyük beğeni toplayan filmler fuar bitimine kadar gösterime devam edecek.

SÜRPRİZ HEDİYELER VE ÇEKİLİŞLER VAR

Kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılmasının hedeflendiği EMITT Fuarı’nda, Kocaeli standı ziyaretçilerine şehrin önemli turizm destinasyonlarından sürpriz hediyeler verecek. Fuar boyunca her gün gerçekleşecek çekilişlerde; otel konaklaması, Kartepe ve Yuvacık bölgesinde bulunan tesislerde kahvaltı ve akşam yemeği, macera turizmi aktivitelerinden atv, zipline gibi hediyeler ve Sekapark Ormanya ürünlerinden oluşan hediyeler verilecek.

KOCAELİ’NİN TÜM İLÇELERİ TANITILACAK Kocaeli’nin turizm potansiyelini en iyi şekilde yansıtmak için broşür, harita ve yayınların da yer alacağı fuarda Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yer alan turistik ve kültürel alanların yanı sıra doğa turizmi parkurları, mavi bayraklı plajlar, kanyonlar, Ballıkayalar, Kuzuyayla ve Kartepe Teleferiği gibi destinasyonlar da görücüye çıkacak.