Koaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mısır tohumu ve gübre desteğinden yararlanan çiftçilerin hasat mesaisi sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Cumaköy’de biçerdöverin direksiyonuna geçerek, çiftçilerle birlikte mısır hasadı yaptı.

Başkan Büyükakın, bölgede üretimin artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Körfez ilçesi Cumaköy’de devam eden mısır hasadına katılarak biçerdöverin direksiyonuna geçen Başkan Büyükakın, 5 yılda altyapı yatırımları hariç yaklaşık 1 milyar TL üreticilere destek sağladıklarını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilerin hep yanında olduklarını belirterek, "Toprağımı terk etmeyeceğim, üretim yapmak istiyorum diyen her üreticimize destekler verdik. Çok şükür bunların milli ekonomiye dönüşünü görmekten çok mutluyuz. Tek dileğimiz şehrimizde ekilmedik tek bir tarımsal alan kalmaması. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

MISIR TOHUMU VE GÜBRE DESTEĞİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, talebi alınan bin 800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısırtohumu verildi. Tamamı hibe mazot desteğiyle birlikte, küçük ve büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan mısır tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, olgunluğa ulaşan ürünlerinin hasadına başladı. Biçerdöverlerle tarladaki silaj mısırların kısa sürede hasadı yapılıyor ve yemlik olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Tohum, gübre ve mazot desteği ile bu yıl Kocaeli genelinde 37 bin dekar tarlada mısır ekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Cumaköy’de biçerdöverin direksiyonuna geçerek, çiftçilerle birlikte mısır hasadı yaptı. Başkan Büyükakın, bölgede üretimin artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Büyükakın, ‘’Büyükşehir olarak tarımın hemen her alanına yaklaşık 1 milyar TL’lik destek sunduk. Bu desteklerin karşılığının alındığını, çiftçinin desteklerimizden memnun ve üretimden mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Kocaeli’de ekilmedik toprak kalmayana kadar tarıma desteğe devam edeceğiz’’ dedi.