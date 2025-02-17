Kocaeli'ne bağlı Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir çöp konteynerine kaçak olarak inşaat atığı atan firmaya, idari para cezası uyguladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Çayırovalı ilçe sakinlerinin sağlığının ve tüketici haklarının korunması adına çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak inşaat atığını da cezasız bırakmadı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptığı denetimler ve gelen şikayetler kapsamında Atatürk Mahallesi 387 Sokak’taki bir çöp konteynerine atılan inşaat atıklarını tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında bir firmanın, ilgili inşaat atıklarını kaçak ve izinsiz bir şekilde çöp konteynerine attığını tespit eden ekipler, yapılan işlemi cezasız bırakmadı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Tutanak işleminin ardından Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili firmaya kabahatler kanunu hükümleri uyarınca idari para cezası uyguladı ve söz konusu atıkların ilgili firma tarafından geri alınmasını sağladı. İlçe genelinde halk sağlığını ve çevre temizliğini korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Çayırova Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, kaçak inşaat atığı ve kaçak hafriyat dökümüne karşı yapılan mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.