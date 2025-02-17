Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel mirası kayıt altına alma çalışmaları kapsamında başlatılan ‘Bursa Bellek- Kent Söyleşileri’nin konuğu ünlü oyuncu ve sunucu Burcu Kara oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bursa Bellek-Kent Söyleşileri’ ile Bursa’da doğmuş, büyümüş veya hayatının bir kısmını Bursa’da geçirmiş sanatçıların kent anıları kayıt altına alınıyor. Her ay farklı bir sanatçının konuk edileceği söyleşinin son konuğu, ünlü oyuncu ve sunucu Burcu Kara oldu.

Merinos Bursa Müze Galeri Alanı’ndaki etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Burcu Kara’nın ailesi, Kız Lisesi’nden öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Moderatörlüğünü Gazeteci Sibel Bağcı Uzun’un üstlendiği söyleşide, Bursa Kız Lisesi mezunu olan Burcu Kara’nın çocukluğuna dair anıları, tarihi Bursa sokaklarında geçen gençliği, Bursa’da finans sektöründeki ilk iş deneyimi ile hayallerindeki televizyon ve sanat dünyasına uzanan yolculuğu ele alındı.

Kendi çocuklarını Bursa gelenekleriyle büyütmeye çalıştığını söyleyen Burcu Kara, İznik’te çocukluğunun geçtiği anneannesinin evini, eşi ile aslına uygun şekilde restore ettirdiğini dile getirdi. Huzuru en çok köydeki evinin bahçesinde bulduğunu anlatan Burcu Kara, Bursa lezzetlerinden vazgeçmediğini, mutfağından zeytinyağlıların eksik olmadığını anlattı. "Bursa bir şarkı olsa, Zeki Müren’in sesi olurdu" diyen Burcu Kara, Bursa'yı koku olarak bayramları hatırlattığı için kolonyaya, mevsim olarak ise bahara benzettiğini söyledi.

Programın sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından ünlü oyuncu ve sunucu Burcu Kara’ya hediye takdim edildi.