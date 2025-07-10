Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Darıca ilçesinde yer alan Darıca Millet Bahçesi’nin sulama sistemini desteklemek amacıyla, bölgede tespit edilen yer altı su kaynağının kullanımına yönelik altyapı projesi başlatıldı. Böylece hem içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azaltılacak hem de çevre dostu bir sulama uygulaması hayata geçirilecek.

1.200 METRELİK HATLA SULAMAYA DESTEK SAĞLANACAK

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Bilgin Sokak’ta bulunan Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi ve çevresinde yapılan teknik incelemeler sonucu, bölgede doğal yer altı suyu kaynağı tespit edildi. Mevcut durumda yağmur suyu hattına deşarj olan bu su kaynağı, yapılan analizlerde sulama suyu olarak kullanılmaya uygun bulundu. İSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, küçük bir terfi sistemiyle Bilgin Sokak ile Ali Şakir Sokak arasında yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda bir iletim hattı inşa edilerek bu kaynaktan elde edilen su, Darıca Millet Bahçesi’nin sulama sistemine destek amaçlı entegre edilecek.

900 DÖNÜMLÜK DEV YEŞİL ALANDA DOĞAYA SAYGI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda devralınan eski askeri alan, yaklaşık 900 dönümlük bir yeşil alan olarak Darıca Millet Bahçesi’ne dönüştürüldü. Spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, sosyal donatılar, kafeler, dinlenme alanları ve Türkiye’nin ilk deniz manzaralı kütüphanesi olan Darıca Millet Kıraathanesi ile bölgeye değer katan Millet Bahçesi, her yaştan vatandaşa hitap eden bir yaşam alanı sunuyor.

SUYUN HER DAMLASI DEĞERLİ

İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje sayesinde, içme suyu kaynakları korunurken aynı zamanda bölgedeki doğal su potansiyeli de verimli bir şekilde değerlendiriliyor. Darıca Millet Bahçesi gibi örnek bir projede alternatif su kaynaklarının kullanılması, İSU’nun çevreye duyarlı yaklaşımının ve sürdürülebilir su yönetimi vizyonunun önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

GELECEĞE NEFES, DOĞAYA SAYGI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü, doğaya saygılı şehircilik anlayışı ve suya değer veren altyapı politikaları doğrultusunda, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.