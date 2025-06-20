Tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da öğrenciler, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi’nin sonunda karnelerine kavuşma heyecanını yaşadı. Demirsaç İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne programına katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Tüm evlatlarımıza iyi tatiller, kıymetli öğretmenlerimize emekleri için gönülden teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.İSTANBUL (İGFA) -Çayırovalı öğrenciler, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi’nin sonuna geldi. Bugün karnelerine kavuşan binlerce öğrenci, tatile kavuşmanın heyecanını yaşadı. Çayırova’da ise karne töreni Demirsaç İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Programa Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, siyasi parti temsilcileri, kent protokolü, veliler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir konuşma gerçekleştirdi.

“YAVRULARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Daha sonrasında kürsüden öğrencilere hitaben açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları aktardı; “Bir eğitim-öğretim dönemini daha kazasız belasız tamamladık. Çocuklarımız karnelerini alacaklar, rabbim bahtlarını açık eylesin. Biz Çayırova Belediyesi olarak, eğitim alanında seviyesini artırmak adına birçok destek verdik ve çalışmalar yapıyoruz. Eğitim, kültür-sanat ve spor alanında yavrularımız için çalışmaya devam edeceğiz. Ben de 1987 yılında bu okuldan mezun oldum. Bizler de bu sıralarda öğrenciydik. Bugün mezun olan yavrularımız da geleceğe hazırlanacak ve yarınlarımızı yönetecekler. Yaz tatiliniz inşallah güzel geçer çocuklar.”

“GÜZEL BİR DÖNEMİN SONUNA GELDİK”

Başkan Çiftçi’nin ardından konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal, “Güzel bir eğitim-öğretim döneminin sonuna daha geldik. Birçok kurumumuz, eğitim-öğretim döneminin güzel geçmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ayrıca, tüm çocuklarımıza da iyi tatiller dilerim” açıklamalarında bulundu.

ÖĞRENCİLER KARNELERİNE KAVUŞTU

Protokol konuşmalarının ardından Demirsaç İlkokulu öğrencilerinin bugüne hazırladığı gösteriler ilgiyle izlenirken, daha sonrasında ise minik öğrenciler, karnelerine kavuştu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla, ilkokulu okuduğum Demirsaç İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldık. Hem geçmişe kısa bir yolculuk yaptık hem de öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Tüm evlatlarımıza iyi tatiller, kıymetli öğretmenlerimize emekleri için gönülden teşekkür ediyorum” dedi.