Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda yeni döneme yönelik encümen ve komisyonlara üye seçimlerini gerçekleştirdi. Meclis, Başkan Bünyamin Çiftçi'nin faaliyet raporunu ise oy çokluğuyla kabul etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nde Nisan meclisi tamamlandı. Bugün Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı, ilk olarak 2024 Yılı Denetim Komisyon Raporu’nun okunarak meclise bilgi verilmesiyle başladı. Muhalefet grubunun denetim komisyonu raporuna ilişkin eleştirileri sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Halkımızın iyi gününde, zor gününde de yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Herkesin derdiyle dertleniyor, sevincini paylaşıyoruz. Biz sadece bugünü değil, yarını da düşünüyoruz. Çocuklarımız daha güzel bir şehirde büyüsün, gençlerimiz geleceğe umutla baksın diye gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ENCÜMEN VE KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİLDİ

Öte yandan mecliste encümen ve komisyonlara da üye seçimleri gerçekleştirildi.

Yapılan seçimlerde Çayırova Belediyesi Encümen üyeliğine; Sadettin Arıkboğa, Günay Uzun ve Neşe Aydın seçildi. Ayrıca İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; “Fatmanur Çelik, Ahmet Güçer ve Fettah Bitirgiç”, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; “Furkan Yavuz, Ferhat Karabulut ve Ahmet Kaygusuz”, Hukuk, Dilekçe, Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu’na; “Tamer Toplu, İskender Turan ve Yılmaz Bilmez seçildi.

Gündemin 9. maddesi olan 2024 Yılı Faaliyet Raporu ise oy çokluğu ile kabul edildi.