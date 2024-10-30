Büyükşehir ekipleri, ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız devam ettiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım hizmeti veren araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir kipleri ticari taksi denetimi gerçekleştirerek vatandaşların güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan vatandaşların ulaşım imkânlarından yararlanması için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da bu hizmeti veren araç ve sürücüleri denetlemeyi ihmal etmiyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde ticari taksilere yönelik denetimler yapıyor.

2 BİN 282 TİCARİ TAKSİ DENETLENDİ

Belli aralıklarla gerçekleştirilen ticari taksi denetimlerinde sürücülerin şoför kartı kontrolü, araçların çalışma ruhsatı, araçların fiziki durumu ve boya kaporta temizlik kontrolü yapılıyor. Yılbaşından bu yana ise 2 bin 282 ticari taksi denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 794 zabıt varakası tutuldu.