Koaceli Büyükşehir, İzaydaş tesisinin iç yollarında oluşan bozulmalara karşı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bakımla birlikte yollar daha konforlu ve güvenli hale geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Alikahya Mahallesi’nde bulunan İzaydaş tesisinin iç yollarında kapsamlı asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Evsel ve endüstriyel atıkların bertaraf edildiği tesisin yoğun araç trafiği nedeniyle yıpranan yolları yenilendi.

HEM SAĞLAM HEM DAHA UZUN ÖMÜRLÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki yıpranan ve bozulan yollara müdahale ederek ulaşıma konfor ve rahatlama katıyor. Bu kapsamda İzmit Alikahya Mahallesi’nde yer alan İzaydaş tesisi içindeki yollarda zorlu iklim koşulları ve ağır tonajlı araçların oluşturduğu deformasyonlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar Asfalt Şantiyesi’nde üretilen kaliteli asfalt ile yenilendi. Bu sayede yol altyapısı daha sağlam ve uzun ömürlü hale getirildi. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nın uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, İzaydaş tesisinin ulaşım altyapısını güçlendirerek operasyonların kesintisiz devamını sağlıyor. Büyükşehir’in Kocaeli genelindeki yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.