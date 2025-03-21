Kocaeli'de yaya güvenliği için üstyapı çalışmalarını 7/24 sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğini artırmaya yönelik gece geç saatlere kadar süren yoğun bir çalışma yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir, il genelinde trafik akışının sorunsuz devam etmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yaya güvenliği için üstyapı çalışmalarına odaklanan A Takımı ve Yol Bakım Timleri, gün içerisinde yoğun olan trafiği aksatmamak amacıyla çalışmalarını gece gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timleri, kent genelinde devam eden üstyapı onarımlarıyla olası kazaların önüne geçiyor. Birçok noktada bakım ve onarım çalışması yapan ekipler yaya kaldırımlarını yeniliyor, yıpranan trafik tabelalarını yenileyerek sürücülerin güvenliği artırıyor. Bu kapsamda İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Seka Üstgeçidi yan yolundaki demir korkuluklar sökülerek bakım ve onarım yapılması için A Takım atölyesine götürüldü. Demir korkulukların titiz bir şekilde bakımını gerçekleştiren ve ardından montaj işlemini yapan Büyükşehir, bu tür çalışmalarını kendi imkânlarıyla yaparak kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımını sürdürüyor.

YAYA KALDIRIMI YENİLENDİ

Büyükşehir, İzmit Leyla Atakan Caddesi’ndeki yıpranan ve bozulan yaya kaldırımı, tretuvar ve parkeleri yeniledi. Zaman içinde deformasyona uğrayan yürüyüş yolları, yayaların daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için baştan sona yenilendi. Yoğun yaya trafiğinin olduğu caddede çalışmaların gecelerin yapılması hem trafik akışının aksamamasını sağladı hem de vatandaşların güvenliğini en üst düzeyde tuttu.

TRAFİK TABELALARI DEĞİŞTİRİLDİ

İzmit Kuruçeşme Mahallesi İnkılap Caddesi ve Gazanfer Bilge Bulvarı’nda eskiyen ve yıpranan yön levhaları ve trafik tabelaları da yenilenerek sürücülerin güvenliği artırıldı. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi ve A Takımı, gece gündüz demeden kent genelinde araç ve yaya güvenliğini artırmaya ve ulaşımı daha konforlu hale getirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.