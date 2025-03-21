Bursa'da İnegöl Belediyesi’nde stratejik yönetim anlayışını güçlendirmek, performans odaklı yönetim sistemini daha etkin hale getirmek ve yürütülen projeleri daha sistematik bir şekilde takip etmek amacıyla “Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi” devreye alındı.BURSA (İGFA) - Her alanda kendini geliştirme ve yenilemeye özen gösteren İnegöl Belediyesi’nde projelerin anlık olarak takip edilebilmesine olanak sağlayan ve karar alma sürecini de olumlu yönde etkileyecek “Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sisteminin” devreye alındığı duyuruldu.

Söz konus uygulama ile İnegöl Belediyesi’nin stratejik yönetim anlayışının güçlenmesi, performans odaklı yönetim sisteminin daha etkin hale getirilmesi ve yürütülen projelerin daha sistematik bir şekilde takip edilmesi hedeflendi.

Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi uygulaması kapsamında bugün kurum içerisinde her birimde bulunan izleme ve değerlendirme sorumlularına yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi. Online eğitimde yeni sistemin işleyişi detaylı olarak anlatılırken, izleme süreçlerinin yalınlaştırılması, mali bütçe ile ilişkilendirilmesi ve değerlendirme mekanizmasının sistematik hale getirilmesi gibi önemli başlıklara yer verildi.

PROJELER ANLIK OLARAK İZLENECEK

Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak. Bunun için de sürekli olarak kurum içinde kendimizi yenilememiz gerektiğine inanıyoruz. Uygulamalarımızı, yöntemlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Personellerimizin gelişimini de bu noktada önemsiyoruz. Uygulanmaya başlayan bu yeni sistemle; Performans Programı, Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Risk Stratejisi Eylem Planı gibi yönetim araçlarıyla doğrudan ilişkilendirilerek daha etkin bir yapıya kavuşturuldu. Böylece, her müdürlüğümüzün yürüttüğü faaliyetler ve projeler daha şeffaf bir şekilde izlenebilecek, aylık olarak oluşturulacak Başarı Karneleri ile müdürlüklerin performansları faaliyet bazlı detaylı bir şekilde analiz edilebilecek. Bu sistem ile artık her proje ve faaliyet belirlenen göstergeler doğrultusunda takip edilecek. Hangi projenin ne aşamada olduğu, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı ve projelerin alt kırılımlarındaki ilerlemeler geniş bir projeksiyonla izlenebilecek. Müdürlükler, sadece tamamlanan çalışmalar değil, devam eden projeler açısından da düzenli olarak değerlendirilecek. Böylece, olası gecikmeler veya aksaklıklar erken tespit edilerek, zamanında müdahalelerde bulunulabilecek” diye konuştu.

KARAR ALMA SÜRECİNİ GÜÇLENDİRECEK

Yeni yapının İnegöl Belediyesi bünyesinde kurulu Yalın Birim kapsamında geliştirilen Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi ile de entegre çalışacağını ifade eden Başkan Taban, “Bu sayede, izleme ve değerlendirme süreçleri yalnızca sayısal performans verileriyle değil kalitatif analizlerle de desteklenerek daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına olanak tanıyacak. Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi, belediyemizin karar alma süreçlerini güçlendirmek, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak ve hesap verilebilirlik ilkesini daha etkin bir şekilde uygulamak amacıyla kritik bir rol üstleniyor. Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile desteklenen bu sistem, belediyemizdeki yönetim anlayışını daha çağdaş, şeffaf ve etkin bir hale getirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor” dedi.