Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında hizmet veren Bilgievleri’nden 2024 yılında 24 bin 471 öğrenci faydalandı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti sunduğu Bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile çocukların öncelikli tercihi oluyor. Kocaeli’nin 11 ilçesinde bulunan 16 Bilgievi’nde çocuklara sosyal belediyecilik anlayışıyla bir ev ortamı sıcaklığı sağlayan Büyükşehir, çocukların enerjilerini doğru yönde kullanmalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanıyor.

24 BİN 471 ÖĞRENCİ HİZMET ALDI

Eğitime verdiği katkıları her geçen yıl artırarak hızla yoluna devam eden Büyükşehir, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayallerine bir adım daha yaklaşması için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’de 6-14 yaş öğrencilerin ikinci adresi olan Kılavuz Gençlik Bilgievleri’ne 2024 yılı içerisinde 7 bin 795 öğrenci yeni kayıt yaptırdı. Böylece toplam 24 bin 471 öğrenci aktif olarak Bilgievleri’nden faydalandı.

KULÜP VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Kulüp ve atölye etkinlikleri ile bilim, sanat ve teknoloji alanlarında öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağlanırken, öğretmenlerin rehber olduğu ve öğrenci ile etkileşimin yüksek olduğu yazarlık, kodlama, satranç, dijital okuryazarlık ve akıl oyunları kulüpleri de ders programına dâhil edilerek uygulandı. Ayrıca 3D yazıcı, ebru, resim, müzik, ahşap atölyeleri ise öğrencilere yüz yüze eğitim verdi. Kulüp ve atölye faaliyetleri kapsamında 2024 yılında 12 bin 168 öğrenciye hizmet verildi.

BİLİŞİM ATÖLYELERİ FAYDALI OLDU

Bilgievleri’nde 2024 yılında öğrencilerin teknoloji alanındaki yeteneklerini keşfederek araştırma yapma, sorgulama ve derslerini pekiştirmelerine fırsat sunuldu. Dijital Okur Yazarlık çalışması ile öğrencilere problem çözme teknikleri öğretildi. 2024 yılı içerisinde 3D tasarım, dijital oyun tasarımı, robotik kodlama, temel bilgisayar eğitimi olmak üzere bilişim alanındaki atölyelerden 4 bin 31 öğrenci faydalanma fırsatı buldu.

YETENEKLERE GÖRE YARIŞMALAR

Bilgievleri’nde öğrencilerin zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun yarışmalar düzenlenirken, eğitim faaliyetleri içerisinde akıl oyunları, turnuvalar, spor etkinlikleri ve aile katılımlı etkinlikler gibi çalışmalar yapıldı. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen zekâ oyunları ve bilgi yarışmaları ile futbol-voleybol turnuvalarına toplam 2 bin 16 öğrenci katılım sağladı.

BİLGİ DESTEK PROGRAMLARI

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi ve İngilizce branşlarında okul derslerine destek mahiyetindeki kursların yanı sıra branş derslerine ek olarak değerler eğitimi dersi de müstakil olarak yapıldı. 2024 yılında Bilgievleri’nde eğitim gören 14 bin 323 öğrenci değer eğitimi temelli bilgi destek programlarından faydalandı.

YAZ DÖNEMİDE VERİMLİ GEÇTİ

Bilgievleri’nde çocuklar yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdi. Yaz döneminden öğrencilerin en verimli şekilde yararlanabilmesi için Bilgievleri eğitmenleri tarafından özel eğitim programları hazırlandı. Öğrenciler manevi eğitimler, atölyeler, spor etkinlikleri ve eğlenceli birçok içerikten oluşan yaz okullarından faydalanma fırsatı buldu. Bilgievleri yaz okullarından 2024 yılında 7 bin 418 öğrenci hizmet aldı.

SOSYAL ETKİNLİKLERE ÖNEM VERİLDİ

Bilgievleri’nde 2024 yılında eğitim dışında öğrenci-veli iletişimini artırıcı çalışmalar da yapıldı. Başta sosyal ve kültürel geziler olmak üzere aile ziyaretleri, bilim merkezi ziyaretleri, deprem evi ziyaretleri, esnaf ve kurum ziyaretleri gibi etkinliklere de önem verildi. Bilgievleri’nin yürüttüğü sosyal etkinliklere 2024 yılında 3 bin 101 öğrenci katılım gösterdi.

KAMP VE SPOR FAALİYETLERİ

Bilgievleri’nde kamp faaliyetleri tematik doğa kampları, dil kampları ve sınav hazırlık kampları şeklinde yürütülürken; tematik kamplar öğrenci, anne-kız ve baba-oğul kampları şeklinde gerçekleştiriliyor. Talep edilen branşlarda görevli antrenörler eşliğinde Bilgievi veya Spor Okulları bünyesinde bulunan tesislerde; satranç, basketbol, tekvando, voleybol, masa tenisi, cimnastik, atletizm, güreş, okçuluk, halk oyunları ve yüzme eğitimleri veriliyor. 2024 yılında 765 öğrenci kamp, bin 960 öğrenci ise spor faaliyetlerine katılım gösterdi.

DEĞERLER EĞİTİMİ DERSLERİ

Bilgievleri’nde değerler eğitimi çalışmaları, kılavuz değerler eğitimi müfredatına uygun olarak ders, etkinlik, atölye ve diğer faaliyetlerin içerikleri ile harmanlanarak yürütülüyor. Bu kapsamda değerler eğitimi dersi her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı belirlenmiş 8 adet değer ile eğitim dönemi içinde uygulanıyor. Branş dersleri, atölye faaliyetleri ve sosyal etkinliklerde belirlenen değerler çerçevesinde eğitici, pekiştiren ve örneklendirmeleri içeren etkinlikler eğitmenler öncülüğünde yapılıyor. 2024 yılında 12 bin 149 öğrenci değerler eğitimi derslerinden faydalandı.

ÖĞRENCİLERE REHBERLİK HİZMETİ

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin genel amaçları çerçevesinde; öğrencilerin eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde fayda sağlamaları amacıyla önleyici rehberlik, psiko-eğitim ve sosyo-eğitim programları, seminer ve rehberlik saatleri gibi alanlarda çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Bilgievleri’ne kayıtlı veli ve öğrencilerin randevu alarak yararlanabildiği bir hizmet haline getirildi. 2024 yılında rehberlik hizmetlerinden 4 bin 618 öğrenci faydalandı.

KİTAP ALIŞVERİŞİ İMKÂNI SAĞLANDI

Bilgievi çocuk kütüphanelerinde her öğrenci seviyesine uygun başta çocuk kitapları olmak üzere öykü serileri, romanlar, sözlükler, meal kitapları, kaynak kitaplardan oluşan 100 bini aşkın kitap bulunuyor. Kütüphaneler hikâye kulübü, bilgi destek programı ve atölye çalışmalarında aktif olarak kullanılırken öğrenci ve velilere istedikleri kitapları ödünç alıp, okuduktan sonra geri getirme imkânı da sağlanıyor. Kütüphanelerde 2024 yılı içerisinde 5 bin 424 öğrenci kitapla buluşurken 25 bin 255 kitap okundu.

ÜRETEN SINIFLAR ATÖLYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilerin eğitim ve gelişimlerine katkı sunmak ve Bilgievi faaliyetlerinin tanınırlığını artırmak amacıyla okul gruplarına kulüp ve atölye çalışmaları uygulandı. Kocaeli genelinde uygulanan proje ile okullardan gelen öğrencilere de hizmet verildi. 2024 yılı içerisinde Üreten Sınıflar Atölyesi Projesi’nden 2 bin 764 öğrenci faydalandı.