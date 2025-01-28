Kocaeli Büyükşehir, Adnan Menderes Bulvarı ile sokak bağlantılarında gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli aşama kaydetti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yol genişletme çalışmalarından köprü ve kavşak yatırımlarına kadar birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları da daha konforlu hale getiriyor. Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalarla bölgenin ulaşım ağı güçlendirildi.

YOL VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Adnan Menderes Bulvarı ile sokak bağlantılarında gerçekleştirdiği yol yapım ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla bölgenin ulaşım ağını güçlendiriyor. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede Büyükşehir ekipleri son imalatları gerçekleştiriyor. İzmit Adnan Menderes Bulvarı ve devamındaki Kuşak Sokak ile bu yola bağlı sokaklarda yol ve çevre düzenlemesi işlerini gerçekleştiren Büyükşehir, bölgede birçok imalatı tamamladı.

BÖLGEDE YAPILAN İMALATLAR

Yenişehir, Mehmet Ali Paşa, Bekirdere ve 28 Haziran Mahalleri sınırları içerisindeki bulvar ve sokaklarda iş yapılan kısım 3.1 km uzunluğa sahip. Proje kapsamındaki Kuşak Sokak ile kesişen 14 adet sokağın (Başaran Cd. Melik Sk. Şirinler Sk. Çeşme Sk. Kaynak Sk. Eminler Sk. Orbay Sk. Sefa Sk. Derviş Sk. Aydınlı Sk. Uysal Sk. Berfin Sk. Şevketbey Sk. Hürrem Sk.) ara bağlantı asfaltlama çalışmaları, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Şehir Hastanesi Kavşağı’na kadar aşınma asfalt imalatı yapıldı. Ayrıca; Malta ile Yeşilova Mahallelerini tramvay hattı ve Şehir Hastanesi’ne yaya bağlantılarını sağlamak amacıyla Fizik Tedavi Merkezi önünde bulunan tramvay ve üstgeçit ile dönel kavşak arasındaki baskı beton engelli yolu, yaya merdiveni bağlantı çalışması ve taş duvar imalatı da tamamlandı.

YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLECEK

Proje kapsamında Kuşak Sokak ile kesişen Ercan Sokak’ta merdiven imalatı yapılarak yaya trafiğine açıldı. Adaletli Sokak’ta ise merdiven imalatı devam ediyor. Temizlik çalışmaları da tamamlandıktan sonra yaya geçidi çizgisi ve diğer yatay trafik işaretlemeleri yapılarak proje sonlandırılacak.

95 BİN 500 TON ASFALT SERİLDİ

İş dahilinde 505 metre bordür, 255 metrekare parke, 1487 metrekare parke tamiratı, 50 adet engelli iniş rampası, 215 metrekare baskı beton kaldırım, 70 metreküp betonarme perde duvar, 15 metreküp taş duvar, 180 adet baca yükseltmesi, 92 ton binder asfalt ve 3 bin 500 ton aşınma asfalt imalatı gerçekleştirildi.