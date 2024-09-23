KO-MEK paydaşlarıyla düzenlediği toplantılarda durum değerlendirmesi yaptı, yeni, dönemde yeni hedefleri planladıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli’nin yetişkin eğitimindeki önemli kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yeni dönem öncesinde paydaşları ile bir araya gelerek geçmiş dönemin değerlendirmesi ve yeni dönem iş birliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Kurs merkezi yöneticileri ve eğitmenlerle gerçekleştirilen toplantılarda yeni dönem öncesi yapılması gerekenleri gözden geçiren KO-MEK son olarak Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu’nun yanı sıra 12 ilçenin Halk Eğitim Müdürlerinin eksiksiz katılım sağladığı toplantıyla durum değerlendirmesi yaparak yeni dönem hedefleri görüşüldü.

BAŞARI İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART

Toplantıya ev sahipliği yapan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan konuşmasında, öncelikle yeni dönemin paydaşlara hayırlı olmasını dileyerek yeni dönemde tüm kurumların iş birliklerini daha da güçlendirerek yetişkin eğitiminde yeni başarılar elde edileceğini belirtti. Sürekli birlikte ve irtibat halinde olunması gerektiğini ifade eden Ceyhan, ‘’Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin ve KO-MEK’in açtığı kurslar, insanların yaşam kalitesini geliştirerek, seviyelerini yükseltmelerini sağlıyor. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem gösteriyoruz" diye ifade etti.

GEÇMİŞ TECRÜBELER YOLUMUZU AÇAÇAK

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu ise ‘’Bu tür toplantılarda ileriye dönük çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulması gerektiğini ve bu toplantıların biz eğitimciler için son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz. Geçmiş tecrübelerimizle geleceği daha iyi şekillendirerek eğitim iş birliğini sürdüreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığınca alınan kararları görüşüp Kocaeli’nde uygulamak için çalışmalar yapmalıyız” sözleriyle yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KURUM İÇİ TOPLANTILAR YAPILDI

Kurs merkezleri yöneticileri ve usta öğreticilerle de toplantılar düzenlenerek geçtiğimiz dönemlerin değerlendirilmesi yapıldı, yeni hedefler ve bu hedefler doğrultusunda verilecek eğitimler konuşuldu. Yeni döneme yönelik planlamaların yapıldığı toplantılarda meslek ve sanat eğitimleri için yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Branş eğitmenlerinin yeni dönem öncesi gerçekleştirdikleri zümre toplantılarında eğitimlerin daha verimli geçmesi için fikir alışverişi yapıldı.

BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 16 Eylül itibari ile kursiyerlerine kapılarını açarak eğitime başladı. Yeni eğitim döneminde eğitimler 12 ilçede ve 44 kurs merkezinde toplamda 387 branşta gerçekleştiriliyor. KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilecek.