21 yıldır Türkiye’de yaşayan Güney Koreli üç çocuk annesi Sunghee Park, Tuzla’dan Gebze’ye geldiği KO-MEK resim kursları sayesinde hayatında yeni bir sayfa açtı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz eğitimleri, farklı kültürlerden insanlara yeni fırsatlar sunuyor. Güney Koreli Sunghee Park, KO-MEK kurslarıyla Türk kültürünü tanıyıp sanatını geliştirerek internetten satış yapıyor.

KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖĞRENDİ, DOSTLUKLAR KURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz meslek ve sanat eğitim kursları KO-MEK, sadece yerel halkın değil, bölgeye yerleşen yabancıların da hayatını değiştiriyor. 21 yıldır Türkiye’de yaşayan Güney Koreli üç çocuk annesi Sunghee Park, Tuzla’dan Gebze’ye düzenli olarak gidip geldiği KO-MEK resim kursları sayesinde hayatında yeni bir sayfa açtı. Burada sadece resim yapmayı öğrenmekle kalmadı, Türk kültürünü derinlemesine tanıdı ve unutulmaz dostluklar kurdu.

KO-MEK’LE BAŞLAYAN YENİ BİR HAYAT

“KO-MEK sayesinde Türkiye’de kendimi evimde gibi hissediyorum” diyen Sunghee, “Burada resim yapmayı öğrendim ama en önemlisi, çok değerli arkadaşlıklar edindim. Hocalarım ve kurs arkadaşlarım bana hem resmin inceliklerini hem de Türk kültürünü öğrettiler. Bu benim için büyük bir şans” ifadelerini kullandı. Tuzla’dan her hafta kursa gidip gelirken yaşadığı keyif, Sunghee’nin Türkiye’deki hayatına yeni bir anlam kattı.

İKİ KÜLTÜR ARASINDA TATLI BİR KÖPRÜ

Sunghee’nin en sevdiği anılardan biri, kurs arkadaşlarının ona “mehir” kavramını anlatmasıyla başladı. “Arkadaşlarım bana mehirden bahsettiğinde çok şaşırdım. Hemen eve gidip eşime sordum: ‘Benim mehrim nerede?’ Bu çok tatlı ve komik bir andı. Bu sayede Türk kültürünü çok daha yakından tanıdım ve hayatımda yeni pencereler açıldı” diye anlatıyor Sunghee, gülümseyerek.

SANATI İLE EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

KO-MEK’te aldığı eğitimle sanatını bir adım öteye taşıyan Sunghee, yaptığı resimleri internet üzerinden satmaya başladı. “Sanat benim için sadece hobi değil, aynı zamanda bir gelir kapısı oldu. KO-MEK sayesinde öğrendiklerimi kullanarak ev ekonomimize katkı sağlıyorum” diyor. Bu da KO-MEK’in sadece sosyal değil, ekonomik açıdan da büyük bir fırsat sunduğunun kanıtı.

TAHİR BÜYÜKAKIN’A MİNNETTARLIK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a minnettarlığını dile getiren Sunghee, “Başkanımızın vizyonu ve KO-MEK’in ücretsiz eğitimleri sayesinde hayatım değişti. Burada sadece yeni beceriler kazanmakla kalmadım, kendimi daha güçlü ve özgür hissediyorum” ifadelerini kullanıyor. KO-MEK’in herkes için erişilebilir olması, farklı kültürlerden insanlara dokunmasını sağlıyor.

DOSTLUĞUN VE EĞİTİMİN ADRESİ: KO-MEK

KO-MEK, Kocaeli’de yerli ve yabancı kursiyerlerin bir araya geldiği, kültürlerarası köprülerin kurulduğu bir eğitim merkezi olarak öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime yaptığı yatırımlar sayesinde KO-MEK, sadece mesleki ve sanatsal gelişimi değil, sosyal dayanışmayı ve ekonomik kalkınmayı da destekliyor. Sunghee’nin hikayesi, bu başarının en güzel örneklerinden biri.