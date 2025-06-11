Kocaeli Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda anne ve çocuklar, KO-MEK ile unutulmaz bir yaz yaşayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yaz dönemine özel yepyeni ve anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. “Anne-Çocuk Atölyesi” adlı bu proje, okul öncesi yaş grubundaki çocuklara aileleriyle birlikte eğlenerek öğrenme fırsatı sunmayı hedefliyor.

BİRLİKTE ÖĞRENMEK VE YAŞAMAK

Bir halk üniversitesi olan KO-MEK, yetişkinlere yönelik sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra, çocukların da sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. “Anne-Çocuk Atölyesi Projesi” ile 37-72 ay arası çocuklar, ebeveynleriyle birlikte etkinliklere katılarak hem eğlenip hem de günlük yaşamda kullanabilecekleri pratik bilgiler kazanacak.

EĞLENCE VE ÖĞRENME AYNI ATÖLYEDE

30 Haziran-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmaları haftada dört gün (Pazartesi-Salı-Perşembe-Cuma) düzenlenecek. Katılımcılar, görsel sanatlar ve el becerisi temelli çeşitli etkinliklerle dolu bir programla buluşacak. Etkinlikler iki grup halinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere planlandı. Buna göre Pazartesi ve Salı günleri 1. Grup 10.00-12.00, 2. Grup 13.00-15.00, Perşembe ve Cuma Günleri 3. Grup 10.00-12.00, 4. Grup ise 13.00-15.00 saatleri arasında etkinliklerini gerçekleştirecek.

KÜLTÜREL VE DEĞERSEL EĞİTİM ÖN PLANDA

Tüm etkinlikler, Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacıyla kurgulanırken, çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri desteklenecek. Ahlaki ve toplumsal değerler ise etkinliklerin doğal akışı içinde çocuklara hissettirilecek. Program, okul öncesi eğitimin temel ilkelerine uygun şekilde hazırlanacak ve iş sağlığı-güvenliği kurallarına tam uyum gözetilerek uygulanacak.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADI

Eğitim sürecine düzenli katılan kursiyerler, program sonunda katılım belgesi almaya hak kazanacak. Anne-Çocuk Atölyesi’ne katılmak isteyenler için başvurular başladı. Kayıtlar, www.komek.org adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor.