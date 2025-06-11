Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü’ne bağlı Galeri Hamam Sanat, ahşap oyma sanatının özgün örneklerine ev sahipliği yapıyor. Dramalılar Köşkü’nde kapılarını açan, 53 eserin yer aldığı sergi, 16 Haziran’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.İZMİR (İGFA) - Bornova'da Woodart Sanat Atölyesi’nde eğitim alan 23 kursiyerin ahşaba hayat verdiği eserler, ilk kez bir sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan Atölye Yöneticisi Sevinç Tuncelli, “Kursiyerlerimizle birlikte büyük bir emek ve özveriyle hazırladığımız eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sergide Tuncelli’nin kendi çalışmaları da yer alıyor.

Bornova’da sanatın sadece profesyonellerin değil, gönül veren herkesin alanı olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Ahşap oyma gibi sabır ve ustalık isteyen bir sanatta bu kadar nitelikli işler görmek bizleri gururlandırıyor. Emek veren tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Sanat, kent kültürümüzün en güçlü damarlarından biridir ve biz bu damarı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.