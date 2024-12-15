KO-MEK’te çini işlemeciliği kursuna katılan Ferhunde ve Nergis Hanım, “Bu işi en iyi biz yaparız” diyerek başladıkları yolda meslek sahibi oldular.KOCAELİ (İGFA) - Tarihi oldukça eskiye dayanan, Türk kültür ve sanatıyla özdeşleşmiş olan çini işlemeciliği kursları vatandaşların hayatına adeta renk katıyor. KO-MEK Yahya Kaptan Kurs Merkezi’nde çini işlemeciliği kursuna katılan emekli Ferhunde Kasap, hobi olarak başladığı kursta yaptığı ürünler beğenilip satılınca yeni bir meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ KURSUNA YOĞUN İLGİ

Genç yeteneklerin sanatla buluşmasına öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) hayallerini gerçekleştirmek isteyen ya da belli bir alanda ustalaşmayı hedefleyen yetişkin bireylerin de eğitim aldığı kurum olmaya devam ediyor. 44 kurs merkezinde 167 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK’te ilgi duyulan bir başka branşta çini işlemeciliği kursu. Oldukça zor ve zaman isteyen bir branş olan çini işlemeciliği kursunda objeler el emeği göz nuru ile boyanıyor ve ardından desen verilerek gün yüzüne çıkarılıyor.

ÜRÜNÜ BEĞENİLİNCE SATIŞ YAPMAYA BAŞLADI

Emekli olduktan sonra yıllardır gitmek için fırsat kolladığı çini işlemeciliği kursuna başlamaya karar veren Ferhunde Kasap, hobi olarak başladığı kursta artık yaptığı ürünlerini satarak ev ekonomisine katlı sağlıyor. “Bu işi öğrenir, yaptıklarımı yakın çevreme hediye ederim” diye yola çıkan Kasap’ın yaptığı bir ürünün çok beğenilip satın alınması bu işe dört elle sarılmasına teşvik oldu.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Emekli olduktan sonra hobi olarak çini kursuna geldiğini ifade eden Ferhunde Kasap konuşmasında, “KO-MEK kurslarına 2 yıldır devam ediyorum. Açıkçası önceleri para kazanmayı amaçlamamıştım. Ama benim için çok güzel bir gelişme oldu. Bir ürünüm çok beğenilerek satın alındı. Bu benim için hem teşvik hem de moral oldu. Bu işe ben devam edebilir, gerekirse satışını yapabilirim diye düşündüm ve kendimi daha da geliştirmeye karar verdim. Bize bu imkânı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“KOOPERATİF KURARAK SATIŞ YAPMAK İSTİYORUZ”

Çini işlemeciliği kursuna devam eden bir diğer kursiyer Nergis Baştürk ise, “İki senedir KO-MEK çini kursuna çok severek geliyorum. İlk önceleri hobi olarak geldim ama sonradan arkadaşlarla birlikte ilerlettik. Önceleri yaptıklarımı hediye ediyordum. Şimdi kendimizi geliştirdikçe neden bu işin kooperatifini kurup birlikte satış yapmayalım diye arkadaşlarla düşündük. KO-MEK sayesinde yeni bir meslek sahibi oldum. Kolay iş değil ama biz sabırla hocalarımızın da sayesinde bu işin üstesinden gelmeyi başardık. Umarım ileride kadın dayanışması için bir kooperatif kurarak hem yaptıklarımızı kolayca satarız hem de birlikte bu mesleğin mücadelesini vermiş oluruz” diye konuştu.

SANATA ÖZGÜRCE ADIM ATIN

Müzikten resme, tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok sanatsal alanda eğitim veren KO-MEK, alanında uzman eğitmenlerle hayallerini özgürce sanata yansıtmak isteyenlerin tam 20 yıldır adresi oluyor. Hem teorik hem de pratik eğitimlerle kursiyerlerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlayan eğitimler, eğitim sürecinde bireyin sanata olan ilgisinin artmasını ve yeteneklerini bir üst seviyeye çıkartmalarını hedefliyor.