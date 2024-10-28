Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı, sevenleri ve öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kızıltuğ’un cenazesine, kültür dünyasından birçok isim katıldı.

Kızıltuğ’un cenaze törenine Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, ESKADER Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Post Yayınları’ndan Hayri Ataş, Akıl Fikir Yayınlarından İsmail Derici, Mehmet Nuri Yardım, İsa Kocakaplan, Ahmet Çağıldak, Sabahat Varol İnsel, Dr. Oya Bayramiçli, Şebnem Uşen, Hülya Ayangil, İncila Bertuğ, Mehdi Ergüzel, Fehmi Atay, Uğur Canbolat, Mahmut Topbaşlı, Şerif Aydemir, Cem İlhan, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Yakup Tutum, Özcan Karaca, Mahmut Cilara ve çok sayıda insan katıldı. Öğrencileri, Kızıltuğ’un kabrini rengarenk çiçeklerle dolduruldu.

Defin işleminin ardından Kızıltuğ’un eşi Ayşe Kızıltuğ, oğulları Oğuz ve Çağrı Kızıltuğ taziyeleri kabul ettiler.

Kültür Bakanlığı taziye mesajı yayınladı

Bestekâr, şair ve yazar Fırat Kızıltuğ’un vefatını üzüntüyle öğrendik. Necip Fazıl Kısakürek, Talat Sait Halman ve Ahmet Yesevi’nin şiirlerini besteleyen, Türk dünyasında özellikle şiirleriyle büyük saygı gören ve “Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü” alan merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileriz.