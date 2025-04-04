Kızılay Mardin Şubesi, 2025 ramazan ayında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Kızılay Şube Başkanı Mehmet Derviş, Ramazan ayı boyunca il genelinde yapılan yardımlar ve alınan bağışlarla ilgili detaylı bilgiler paylaşarak, bu kutsal ayda dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı. Mardin Kızılay Şubesi il genelinde farklı alanlarda yaptığı yardımlarla 6 bin 802 aileye Mardin'de umut oldu.

Başkan Mehmet Derviş, "Ramazan ayı, yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Bu ayda, bağışçılarımızın desteğiyle binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Hem yerel hem de uluslararası bağlamda önemli yardımlar gerçekleştirdik. Bu yardımlar, sadece maddi destek değil, aynı zamanda umut ve dayanışma mesajı taşıyor," dedi.

Yapılan Yardımlar

Kızılay Mardin Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok farklı alanda yardım gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Derviş, yapılan yardımlar hakkında şu bilgileri verdi: "Gıda paketi dağıtımı kapsamında Ramazan boyunca toplam 574 adet gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu paketler, temel gıda maddelerini içererek ailelerin sofralarına bereket kattık. Nakdi Yardım olarak Kızılay Genel Merkez tarafından sağlanan 6 milyon 333 bin TL’lik sanal bütçe ile 2 bin 111 aileye hane başı 3 bin TL nakdi yardım yapıldı. Bu yardımlar, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına büyük katkı sağladık. Konserve kavurma dağıtımı yaparak 800 gramlık 2 bin 592 paket konserve kavurma, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu yardımlar, özellikle Ramazan sofralarında protein ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir destek olduk. Ramazan ayında bin 325 haneye toplamda 23 bin 798 parça giyim yardımı yaptık. Bu yardımlar, özellikle çocuklar ve gençler için bayram sevincini artırdı. Bayram öncesi alışveriş kartı dağıtımı yaparak bin TL değerinde 200 adet kartı, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettik. Bu kartlar, ailelerin kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapmalarına olanak sağladık."

Gazze'ye 237 bin TL Destek Bağış

Kızılay Mardin Şubesine Ramazan ayında yapılan bağışlar hakkında da bilgiler veren Başkan Mehmet Derviş, bağışların önemine vurgu yaparak, "Bağışçılarımızın desteği olmadan bu yardımları gerçekleştirmemiz mümkün olmazdı. Her bir bağış, bir ailenin yüzünü güldürdü.

Filistin için 237 bin 500 TL bağış toplandı. Bu bağışlar, Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere değerlendirildi. Ayrıca Şartlı Zekât Bağışı olarak da 226 bin 525 TL bağış alınarak bağışçıların belirttiği şartlara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı"dedi.

Ramazan Ayının Dayanışma Ruhu

Başkan Mehmet Derviş, Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu en iyi şekilde yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu ayda, sadece Mardin’de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ettik. Filistin’e yapılan zekât bağışları, ümmet olarak dayanışmanın en güzel örneği oldu. Ayrıca, yerel bağışçılarımızın desteğiyle Mardin’de binlerce aileye umut olduk" ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve Çağrı

Başkan Derviş, bağışçılara teşekkür ederek, "Bu yardımlar, bağışçılarımız sayesinde mümkün oldu. Her bir bağış, bir ailenin yüzünü güldürdü, bir çocuğun bayram sevincine ortak oldu. Destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yardımlarımız, Ramazan ayı sonrasında da devam edecek. Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için tüm hayırseverleri Kızılay’a destek olmaya davet ediyorum.

Kızılay olarak yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Daha fazla aileye ulaşmak, daha fazla çocuğun yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"dedi. Kızılay Mardin Şubesi, Ramazan ayında gerçekleştirdiği bu yardımlarla toplumun her kesiminden takdir topladı.