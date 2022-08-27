Bayburt Müftülüğü Danişment Kız Kur'an Kursu eğitim programını tamamlayarak belge almaya hak kazandılar.

Bayburt Müftülüğü Danişment Kız Kur'an Kursu Kur'an-ı Anlama Temel Eğitim programında Arapça eğitimi alan öğrenciler eğitimlerini tamamlayarak belge almaya hak kazandılar.

İl Müftülüğünde düzenlenen törende İl Müftüsü Hasan Başoğlu öğrencilere başarı belgelerini takdim etti. Program sonunda İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun Eşi Zehra Başoğlu ve Kur'an Kursu Öğreticisi Feride Tekgül, öğrencilerle kahvaltıda bir araya gelerek hasbıhal ettiler.