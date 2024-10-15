SunExpress CEO’su Max Kownatzki ve CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, SunExpress’in 2024 yaz performansını ve yaklaşan kış sezonuna yönelik planlarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA)- SunExpress, yılın başından bu yana 12 milyondan fazla yolcu taşıdı. SunExpress CEO’su Max Kownatzki, yıl başından bu yana yüzde 87’lik güçlü bir doluluk oranı kaydettiklerini belirterek, yıl sonuna kadar 15 milyon yolcu taşıma hedefine ulaşmayı öngördüklerini belirtti.

Kış sezonuna en geniş uçuş ağı ile hazırlanıyor

SunExpress’in turizmi tüm yıla yaymak için kış sezonuna yatırım yapmaya odaklandığının altını çizen Kownatzki, “Zengin kültürel tarihi, eşsiz doğası, lezzetli mutfağı ve farklı spor aktiviteleriyle Türkiye, kış aylarında seyahat severlere pek çok olanak sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’yi uluslararası alanda tanıtma çalışmaları da kış aylarında Türkiye’ye olan ilginin artırılmasında önemli bir yere sahip. Artan talebi karşılamak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda kış sezonu için uçuş planımıza 15 yeni rota ekledik” dedi.

Bu arada 2024/2025 kış sezonu için uluslararası ağını daha da genişleten şirket, Kayseri-Prag, İzmir-Rovaniemi, İzmir-Şarm El Şeyh ve Trabzon-Maskat olmak üzere 4 yeni rotayı hizmete sunarken, kış sezonunda yurt içi uçuş ağını da güçlendiren hava yolu, 11 yeni rota ile iç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş sunuyor.

Şirket, iç hatlarda Antalya’dan Bursa, Erzurum ve Şanlıurfa’ya, İzmir’den ise Elazığ, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa’ya uçmaya başlıyor.

2025 YILI İÇİN 800 YENİ İŞE ALIM

SunExpress, 2025 yılı için planlanan filo büyümesine paralel olarak yaklaşık 800 yeni istihdam sağlamayı planlıyor.

Yeni işe alımlar, 170 pilot, 400 kabin ekibi üyesi ve 200’den fazla yer personelini kapsıyor.