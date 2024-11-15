Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düşmeye başlıyor. Bu dönemde doğru lastik seçimi, hem yol tutuşu hem de fren mesafesi için büyük bir önem taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Soğuk hava koşullarında, yaz lastikleri yol tutuşunu kaybederek sürüş güvenliğini tehlikeye atarken, kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda daha iyi performans gösteren özel kauçuk bileşenleri sayesinde kaygan yüzeylerde daha etkili frenleme sağlıyor. Bu nedenle, güvenli sürüş için kar yağışını beklemeden kış lastiğine geçmek gerekiyor.

Sürüş güvenliğinin, aracın yere temas ettiği nokta olan lastiklerden başladığını ifade eden Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, "Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde, yaz lastiklerinin yol tutuş özellikleri azalır. Bu durum, kış şartlarında sürücülerin karşılaşabileceği kayma, fren mesafesinin uzaması ve kontrol kaybı gibi riskleri artırır. Bu nedenle hem güvenli hem de konforlu bir sürüş deneyimi için kar yağmasını beklemeden kış lastiklerinin taktırılmasını öneriyoruz. Kış lastikleri, karlı ve buzlu zeminlerde yol tutuşu artıran ince desen yapısı ve yumuşak hamuru sayesinde, yaz lastiklerine göre daha yüksek performans sunar. Özellikle +7 derece ile -40 derece arasındaki hava koşullarına dayanıklılık sağlayan özel bir teknolojiyle üretilen bu lastikler, düşük sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyerek esnekliklerini korur. Güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi için hava sıcaklığı +7 derecenin altına düştüğünde kış lastiklerine geçiş yapmak gerekir." diye konuştu.