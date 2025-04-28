Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karaaslan Piknik Bahçesi’nde ve Karaaslan Hobi vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kılca, yoğun ilgiyle karşılaştığı buluşmalarda, ailelerle sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hizmete başladığı günden bu yana Konyalıların büyük ilgi gösterdiği Karaaslan Piknik Bahçesi’nde piknik yapan vatandaşlarla ve yakın zamanda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Karaaslan Hobi Bahçesi’nden yer sahibi olan vatandaşlarla bir araya geldi.

PİKNİK VE HOBİ BAHÇELERİMİZLE GÜNLÜK 1500 AİLEMİZE HİZMET VERİYORUZ

Başkan Hasan Kılca, 100 bin metrekarelik alanda hizmet veren ve Türkiye’nin ilk bireysel piknik bahçesi olma özelliğini taşıyan Karaaslan Piknik Bahçesi’nin Konya’nın önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Başkan Kılca, ayrıca Karaaslan Hobi Bahçeleri’nin yeni sahiplerine de hayırlı olsun dileklerini iletti.

Piknik ve hobi bahçeleri sayesinde vatandaşların doğayla daha yakın bir bağ kurabildiklerini ve şehir yaşamının stresinden uzaklaştıklarını belirten Başkan Kılca, şunları söyledi; “Hafta sonlarını Karaaslan Piknik Bahçemizde ve Karaaslan Hobi Bahçemizde değerlendiren ailelerimizi ziyaret ettim. Piknik ve hobi bahçelerimizde günlük yaklaşık 1.500 ailemize hizmet veriyoruz. Hemşehrilerimiz bahçelerimizi çok seviyor. Biz de onlara en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hobi Bahçemizde şu anda tatlı bir telaş yaşanıyor. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz kura çekimi sonrasında bahçelerine kavuşan hemşehrilerimizin heyecanı bizleri de sevindiriyor. Vatandaşlarımızın mutlu olması, bizim de en büyük mutluluğumuz. Karatay Belediyesi olarak en önemli önceliğimiz hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğudur. Bunun için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.”

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Vatandaşlar, Başkan Kılca’nın ziyaretinden mutlu olduklarını belirterek, piknik bahçesinin sunduğu olanaklar için teşekkür ettiler. Vatandaşlar özellikle mangal alanları, kamelyalar, lavabolar, çocuk oyun alanları ve mescit gibi sosyal donatı alanlarının yeterliliğinden ve düzeninden dolayı Karatay Belediyesi’ne duydukları memnuniyeti dile getirdiler.