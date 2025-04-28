Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda temel eğitimde çocuk edebiyatının yerini güçlendirmek amacıyla Bursa’da önemli bir çalıştay düzenlendi. Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay, akademisyenler, öğretmenler, veliler ve öğrencileri bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 6 akademisyen ile Bursa’daki farklı branşlardan 90 öğretmen, 8 veli ve 8 öğrenci çalıştaya katıldı. Katılımcılar, önceden belirlenen temalar doğrultusunda 10 ayrı masada grup çalışmaları yürüterek temel eğitimde çocuk edebiyatına dair çözüm önerileri geliştirdi.

Çalıştay süresince yürütülen masa çalışmaları hem yazılı hem de dijital ortamda kayıt altına alındı. Elde edilen veriler doğrultusunda Temel Eğitim alanında yeni dönem için Bursa İl Eylem Planı hazırlanacak.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, açılış konuşmasında çocukların kitapla kurduğu ilişkinin önemine dikkat çekti. Yeni Maarif Modeli ile birlikte çocukların eğitim sürecinde aktif rol almasının hedeflendiğini belirten Alireisoğlu, “Çocukların kitap okuması, okuduğu kitabı sevmesi çok önemli. Ancak bu süreci artık yalnızca bireysel çabalarla değil, sistematik ve disiplinli bir şekilde yönetmek zorundayız. Bu nedenle öğretmenlerin profesyonel bakış açısıyla çocuk edebiyatına yön vermesi büyük önem taşıyor.” dedi.

Alireisoğlu ayrıca, akademisyenlerin ve sahada görev yapan öğretmenlerin aynı platformda buluşmasını değerli bulduğunu ifade ederek, bu birlikteliğin alana katkı sağlayacağını vurguladı.