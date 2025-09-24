Edirne'de Keşan Genç Ordu Futbol Akademisi’nde yetişen genç futbolcular Beşiktaş, Galatasaray ve Kırklarelispor altyapılarına transfer oldu. Antrenör Fatih Uygun, oyuncularıyla gurur duyduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Genç Ordu Futbol Akademisi, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Akademide yetişen genç futbolculardan Tevfik Buğra Küçük, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın U10 takımına transfer oldu.

Miraç Yılmaz Üren ve Uras Kaçar, Galatasaray U9 takımı ile antrenmanlarını sürdürürken, Burak Dubacı ve Altan Aktar ise 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor U19 takımına imza attı.

Keşan Genç Ordu Futbol Akademisi Antrenörü Fatih Uygun, öğrencilerinin bu başarılarıyla büyük gurur duyduğunu belirtti. Uygun, “Gençlerimizle gurur duyuyor ve kendilerine yeni takımlarında başarılar diliyoruz” dedi.