Edirne Keşan'da 1979 yılında Anafartalar İlkokulu’nda keşfedilen yeteneğiyle Türkiye rekoru kıran Özcan Yılmam, Beşiktaş’ta uluslararası başarılar elde etti. 36 yıl polislik yapan Özcan Yılmam, şimdi Silivri’de huzurlu bir emeklilik yaşıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özcan Yılmam’ın spor serüveni 1979’da Anafartalar İlkokulu dördüncü sınıftayken beden eğitimi öğretmeni merhum Hüsamettin Çelik’in yönlendirmesiyle başladı. İlkokulda uzun atlamada Türkiye üçüncüsü olan Yılmam, “Hocamın keşfiyle spora adım attım.” derken bu dönemi hayatının dönüm noktası olarak tanımladı.

Yılmam, kısa sürede yüksek atlamada yetkinleşti ve 1980’de Eskişehir’deki yarışmalarda 1 metre 35 santimle Türkiye ilkokullar rekorunu kırdı. Bu başarı, Keşan ve ailesi için büyük gurur kaynağı oldu.

Ortaokulda Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin dikkatini çeken Yılmam, Balıkesir’deki birinciliğin ardından Beşiktaş Kulübü’ne transfer edildi. Yugoslavya’nın Piriştine kentinde yapılan yarışmalarda da birincilik kazandı. Lise yıllarında beden eğitimi öğretmenleri Zeynep ve Suat Gücüyener’den büyük destek aldığını belirten Yılmam, “Onların payı başarılarımda çok önemli” dedi.

Spor disipliniyle şekillenen hayatı, Keşanspor oyuncusu Candemir Yılmam ile evliliğe dönüşen Özcan Yılmam'ın bugün torun sahibi olarak mutlu bir aileleri var.

POLİSLİK VE EMEKLİLİK

Spor sonrası polisliği seçen ve 36 yıl başarıyla görev yapan Özcan Yılmam, “Çok şükür meslek hayatımı tamamladım. Emekliyim ve yazları Keşan’da geçiriyorum” diyerek huzurlu yaşamını özetledi. Yılmam, “Spor hayatımın en güzel kararıydı. Sizleri seviyorum” diyerek duygularını dile getirdi.