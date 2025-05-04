Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Hızır Metin Kabayel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Keşan'da İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi’nde, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi.



Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 34 GGS 137 plakalı kamyonet, cadde üzerinde oyun oynayan Hızır Metin Kabayel’e çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, kazayı gerçekleştiren sürücü tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak sürücü, Hızır’ı hastaneye bıraktıktan sonra kamyoneti hastane bahçesinde terk ederek kaçtı.

Durumu ağır olan Hızır Metin Kabayel, buradaki ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Hızır, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kabayel’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Hızır Metin’in, Şehit Er Akın Buluş İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.