Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan için görev yaptığı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi; cenazesi memleketi Balıkesir’e gönderildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesinde üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan, görev yaptığı Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Özkan için düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Edirne İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çam, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak, mesai arkadaşları ve çok sayıda jandarma ile emniyet personeli katıldı.Duygusal Veda

Törende, Erkan Özkan’ın öz geçmişi okunarak anıldı.

Keşan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu’nun yaptığı dua sonrası Özkan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Özkan’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Balıkesir’e gönderildi.