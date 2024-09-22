Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek üzere park halindeki aracın önünden çıkan yayaya çarptı. Kazada, motor sürücüsü ve çarptığı yaya yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre trafik kazası, Keşan'ın Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde meydana geldi.

İlyasbey Caddesi üzerinden Rasim Ergene Caddesi istikametine giden B.Y. (24) yönetimindeki elektrikli motosiklet, Keşan Belediyesi hizmet binası giriş kapısı önüne geldiği sırada, yaya geçidinden yolu karşısına geçmek için park halindeki kamyonetin önünden yola çıkan Ş.T’ye çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle düşerek başını yere çarpan Ş.T. ile devrilen motosikletten düşen B.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.