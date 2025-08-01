Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO), iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir adım daha attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - On kişiden fazla çalışanı bulunan işletmeler için yasal olarak zorunlu olan Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO) ve üyesi Keşan Tıp OSGB işbirliğinde düzenlendi.

Keşan TSO hizmet binasında gerçekleştirilen eğitim programında, alanında uzman eğitmenler katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı olarak temel ilk yardım bilgilerini aktardı. Eğitim kapsamında; temel ilk yardım uygulamaları, acil durum müdahaleleri, yaralanmalarda doğru ilk yardım teknikleri ve hayat kurtarıcı müdahaleler gibi kritik konular ele alındı.

Katılımcılar, yapay solunum, kalp masajı, kanamalara müdahale, kırık ve burkulmalarda izlenecek adımlar gibi hayati öneme sahip uygulamalarda birebir eğitim aldı. Uygulamalı çalışmalarla da bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Keşan TSO tarafından yapılan açıklamada, “Üyelerimizin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesini önemsiyor, bu kapsamda düzenlediğimiz eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyoruz. Gelecekte de iş dünyamızın ihtiyaçlarına yönelik benzer etkinlikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” denildi.