Kervan Gıda, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde cirosunu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artırarak 2,9 milyar TL seviyesine yükseltti. 9 aylık dönemde toplam ciro ise 8,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Kervan Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin 2024 yılı üçüncü çeyrek konsolide satış tutarı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 büyüyerek 2,9milyar TL’ye ulaştı.

Bu dönemde Kervan Gıda’nın brüt kar marjı yüzde 29,8 seviyesine yükselirken konsolide FAVÖK marjı ise yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.

“YURT İÇİ VE YURT DIŞI YATIRIMLARIMIZ SAYESİNDE CİRO VE KARLILIĞIMIZI REKOR SEVİYEDE ARTIRACAĞIZ”

Kervan Gıda’nın büyüme ve başarı grafiğini düzenli olarak yükseltmek için yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “2024 yılının 3. çeyreğinde önemli bir başarıya imza atarak 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 9’luk, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 5’lik bir satış büyümesi gerçekleştirdik.Bu büyüme performansına ulaşmamızda en önemli faktörlerden biri, yurt dışı yatırımlarımız oldu. Özellikle Kuzey Afrika'nın en büyük pazarlarından biri olan Mısır'a yaptığımız yatırımların, 2024 ve sonrasındaki yıllarda büyüme oranlarımız üzerinde ciddi bir etkisi olacağına inanıyoruz. Ayrıca, İstanbul’daki üretim tesisimizi Manisa/Akhisar’a taşıdık. Bu taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, güneş enerjisi sistemleri (GES) yatırımlarımız da devreye girdi. Bu yeni yatırımların, karlılığımızı önemli ölçüde artıracağına yönelik güçlü bir inancımız var. Bu başarıda en büyük pay, Kervan Gıda ailesinin özverili çalışmaları ve çabalarına ait. Bu nedenle, tüm Kervan Gıda çalışanlarımıza katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum."