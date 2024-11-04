İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından organize edilen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası son yarışı Orhan Yüce 44.İstanbul Rallisi, Parkur Racing takımından Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin birinciliği ile sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - İkinci özel etapta ele geçirdi liderliği yarış sonuna kadar koruyan 18 yaşındaki Kerem Kazaz, bu zaferi ile Türkiye Ralli Şampiyonası tarihindeki en genç şampiyonu olurken, aynı zamanda Gençler Şampiyonluğu ve Sınıf 2 Birinciliği'ni de ilan etti.

GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul ekibinin 10.4 saniye farkla ikinci olarak tamamladığı ralliyi, Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener sınıf 3 birincisi ve genel klasman üçüncüsü olarak noktaladı.

ICRYPEX ana sponsorluğunda, Tuzla Belediyesi, Remed Assistance, Salados, Fora, Autoclub, Power App ve Sardunya katkılarıyla düzenlenen ve 47 ekibin mücadele ettiği organizasyon, İstanbul Park'ta düzenlenen finiş seremonisi ile sona erdi. 8 özel etaptan oluşan rallinin Markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, Takımlar birinciliğini de Parkur Racing kazandı.

Yarışın Sınıf 4 ve İki Çeker birinciliğini Dağhan Ünlüdoğan-Çiçek Güney elde ederken, Sınıf N birincisi GP Garage My Team’den Okan Öztürk-Hakan Uçucu, Sınıf 5 birincisi Uğur Kaban-Melih Uygur ekipleri oldular.

Master pilotlar birincisi Castrol Ford Team Türkiye’den Cem Yudulmaz, Kadın pilotlar birincisi GP Garage My Team'den Eda Soylu ve kadın co-pilotlar birincisi de Sevi Akal oldular. Yarışın klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanı birinciliğini ise Parkur Racing'den Kemal Gamgam-Orkun Demir ekibi kazandı.

Celal Gülerhan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı birinciliği kazanırken, ekip aynı zamanda Kategori 2 birincisi de oldu. Reha Aybey-Ferit Şaklu ekibi ikinci sırada yer alırken, GMG Racing Team’den Alp Atak-Alperen Tetik üçüncü ve Kategori 3 birincisi olarak podyum yaptı.

Kategori 4’te GMG Racing Team’den Hakan Akman-Tolga Tezeken ve Kategori 1’de de Faruk Sayın-Cansu Açar ilk sırada yer alan sporcular oldular. Kupanın kadın pilotlar birinciliği Çiğdem Tümerkan’ın, kadın co-pilotlar birinciliği ise Murat Çetin ile yarışan Ege Asal Motorspor'dan Derya Ulus‘un oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası ile Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası puan durumları, TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.