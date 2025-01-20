İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde yüz uzlaşma ve yerinde dönüşüm ilkeleri doğrultusunda 6 bölgede toplam 248 hektar alanda sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapım aşamasındaki etaplarda sadece hak sahiplerinin değil aynı zamanda kooperatif üyesi olarak projeye dâhil olan vatandaşların da haklarının korunarak en kısa sürede konut sahibi olmalarını sağlamak için yürüttüğü çalışmalar sonucunda Örnekköy 3’üncü ve 4’üncü etap inşaatları başlatacak ihale yapılarak sözleşme imzalandı. Müteahhitlik belgesine sahip olmayan kooperatif yönetimi tarafından ihtiyati tedbir talebiyle açılan dava ise sonuçlandı. Mahkeme aldığı kararla Örnekköy ihalesi için istenen tüm ihtiyati tedbir taleplerini reddetti. Böylece Örnekköy şantiyelerinde en kısa sürede inşaatların başlamasının önünde herhangi bir engel kalmadı. Uzundere ve Aktepe-Emrez etaplarındaki inşaatların en kısa sürede bitirilmesi için de ihale çalışmalarına başlandı. Evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar, projelerin yeni dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ve belediye iştiraki İZBETON koordinasyonuyla tamamlanacak olmasından dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Kira desteğinin artması sevindirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, evi kentsel dönüşümde olan her bir hak sahibine ödenecek kira desteğini de artırıyor. Kira desteğinin 2025 yılı için 12 bin lira olmasını sağlayacak önerge mecliste kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek. Uzundere’de hak sahibi olan Tahir Dağdemir, kira desteğinin 12 bin liraya yükselecek olmasının kendilerini rahatlattığını belirtti. Nurettin Kızılkaya ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni süreçteki çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, “Belediye Başkanı’mızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Kangren olmadan Cemil Tugay Başkan’ımız doğru bir adım attı”

Aktepe-Emrez projesinde hak sahibi olan İzmirli Mehmet Tanrıöver, “Cemil Tugay Başkan’ımız yapılması gerekeni yaparak, problemi çözmek adına, kooperatiflerle sözleşmeyi feshetti. Cemil Başkan doğru bir yolda. İzmir Büyükşehir Belediyesi doğru bir süreç izliyor. İş kangren olmadan Cemil Tugay Başkan’ımız doğru bir adım attı. Herkesin bu sürece destek olması gerekiyor” dedi. Ali Kavasu ise, “Kentsel dönüşümü destekliyoruz. Başkanımız Cemil Tugay’ın hayata geçirdiği sistem doğru” diye konuştu.

“Cemil Başkan’ı evlerimizde ağırlayalım”

Örnekköy’de yaşayan Ufuk Kurt, yeni dönemde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yeni bir sürece girildi ve doğru bir karar verildi. İnşallah süreç çabuk ve sağlam ilerler. İnşaatlar bittikten sonra da ev sahipleri Başkanımız Cemil Tugay’ı evlerinde ağırlar” diye konuştu.

“Büyükşehir ekibi profesyonel”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne güvendiğini belirten hak sahibi Osman Dinçer de, “Cemil Başkan’ın yapacağına gönülden inanıyoruz. Kooperatifler eliyle inşaatların yapılması tıkanmalara neden olmuştu. Şimdi inşaatların bir an önce bitirilerek evlerin teslim edilmesini, Cemil Başkan’ın evimizde kahvemizi içmesini gönülden istiyor ve bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm ekibi profesyonel” şeklinde konuştu.