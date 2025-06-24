Kocaeli Büyükşehir iştiraklerinden Kent Konut A.Ş. tarafından Kartepe’ye modern bir yaşam alanı kazandıracak “Kartepe Evleri” projesinin ihalesine 10 istekli katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilecek “Kent Konut Kartepe Evleri İnşaatı” ihalesi gerçekleştirildi. Muhammen bedeli 421 milyon 270 bin TL olan projeye 10 istekli katılım sağladı.

KARTEPE EVLERİ İHALESİ GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilecek “Kent Konut Kartepe Evleri İnşaatı” ihalesi gerçekleştirildi. Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde modern yaşam alanları sunacak 421 milyon 270 bin TL muhammen bedeli olan dev projenin ihalesine 10 istekli katılım sağladı. Kent Konut A.Ş.’nin kaliteli ve erişilebilir konut üretme vizyonu ile hayata geçireceği proje kapsamında 16 bin 800 metrekare üzerine 12 blok ve 144 daire inşa edilecek.

10 İSTEKLİ KATILIM SAĞLADI

Kartepe Sarımeşe Mahallesi’ne yapılacak olan konut projesi daha önce Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda(EKAP) gerçekleşen bakım sebebiyle iki kez ertelenmişti. Kent Konut A.Ş. Teknik İşler Müdürü Mustafa Timuçin Tırpan’ın başkanlığında e-ihale yöntemi ile gerçekleştirilen ihaleye 10 istekli katılım sağladı. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından kazanan firmaya yer teslimi yapılacak.

12 BLOKTA 144 DAİRE İNŞA EDİLECEK

Kartepe ilçesinde daha önce 2024 yılında anahtar teslimi yapılan Sağlıkkent Konutlarını inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bölgede konforlu yaşam alanlarını arttırmak için bir konut projesini daha hayata geçiriyor. Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde bölgeye modern yaşam alanı kazandıracak dev proje 16 bin 800 m² alan üzerine inşa edilecek ve içerisinde 12 blok ve 144 daire yer alacak.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Ons Mühendislik: 354 milyon 500 bin TL

Sizer Yapı İnşaat: 358 milyon 500 bin TL

Vians Proje Mühendislik ve Gündoğuran İnşaat: 366 milyon 888 bin TL

Haldız İnşaat: 375 milyon TL

Hüsamettin Peker İnşaat: 385 milyon TL

Hürsoy İnşaat: 386 milyon 965 bin TL

Arttech Yapı Telekomükasyon ve Anıt Yapı: 410 milyon TL

Yuşa İnşaat: 470 milyon 38 bin TL

Mürsel Metin ve Yasin Demirel Antik İnşaat: 473 milyon TL

Atlasbk İnşaat: 509 milyon 132 bin TL