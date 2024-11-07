Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kenan Yavuz’un yaşam öyküsü “Bir Sahiplenme Hikâyesi” adını taşıyan biyografi kitabı ile okurlarla buluştu. Gazeteci Serkan Aksüyek tarafından yayına hazırlanan kitap, Türkiye’nin en küçük kenti Bayburt’un Beşpınar Köyü’nde başlayan ve aynı köye bir dünya mirası kazandırılması arasında geçen 65 yıllık yaşam öyküsünü özetliyor.

40 yılı aşkın süren iş hayatının 12 yılında Petkim Genel Müdürlüğü ve şirketin özelleştirmesi sonrasında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) Türkiye Başkanlığı’nı yapan Kenan Yavuz, bu görev döneminde 20 milyar dolarlık yatırım portföyünün Türkiye’ye kazandırılmasında birinci derecede sorumluluk aldı.

Halen İrfan Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü köyde hayata geçirdiği ve kendi adını taşıyan Etnografya Müzesi ile Avrupa’da kültür mirası alanında verilen dünyanın en önemli iki büyük ödülünün sahibi olan ilk müze oldu.

ÇOK ÖNEMLİ OLAYLAR İLK KEZ GÜN IŞIĞINA ÇIKIYOR

Kitapta Anadolu kırsalında başlayan ve uluslararası başarılar ile taçlanan bir yolculuğun hikâyesi akıcı bir dille anlatılıyor.

12 Eylül 1980 darbesi öncesi gençlik hareketlerine içeriden bakış, Petkim’in kamu yönetimi döneminde yaşanan verimsizlikler, batak konuma gelmiş bir şirketin kamu şemsiyesi altında yeniden ayağa kaldırılışı, Türk sanayisinin gelişimi ve tökezlemelerinin arka planı ilgi çekici yaşanmışlıklar eşliğinde okura sunuluyor.

Özelleştirme sürecinde yaşanan krizler, Türkiye’nin en büyük özel sektör yatırımı STAR Rafinerisi’nin yapımına engel olmak için ortaya çıkan İngiltere sermayeli şirketle yapılan uluslararası mücadele gibi pek çok olay ise tüm detayları, belgeleri ve tanıklıkları ile ilk kez gün ışığına çıkıyor.