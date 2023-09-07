Kenan Yavuz etnografya müzesi kurucusu Yavuz bu yıl Müzenin arazisine 25 dönüm buğday ektiklerini fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle hasatın olumsuz geçtiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Kenan Yavuzun o paylaşımı:

“Müzemizin arazilerine 25 Dönüm buğday ekmiştik.Sürme,ekme,biçme toplam 22 bin TL masrafımız oldu.Uzayan aşırı bahar yağmurları hasatı olumsuz etkiledi.Çıkan buğday çok cılız olduğundan,yem olarak sattık.Yemciden 6 bin,samanından ise 5 bin TL aldık.Sonuçta 11 bin TL zarar ettik.”