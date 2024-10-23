Türkan Şoray'dan anlamlı paylaşım: 'Yağmur’umun yeni yaşından yeni resim' Türkan Şoray'dan anlamlı paylaşım: 'Yağmur’umun yeni yaşından yeni resim'
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan samimi açıklamalar!
2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Lalin ve Lila adında iki kız çocuğu sahibi olan Kobal, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu....Devamı için tıklayınız