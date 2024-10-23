Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan samimi açıklamalar!
2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Lalin ve Lila adında iki kız çocuğu sahibi olan Kobal, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu....Devamı için tıklayınız
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