Bayburtlu Hemşerimiz Kemal Coşkun bir süredir akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Coşkun Sucuklarının Sahibi Kamal Coşkun 86 yaşındaki dün hayatını kaybetti. Coşkun için bugün Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Eski İçişleri Bakanı Ülkü Güney,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu,AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.
Coşkun'un naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan'da bulunan Işıklar Köyü Mezarlığı'na götürüldü