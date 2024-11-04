Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kocakovacık Mahallesi'nde asırlardır süren köy hayrı bu yılda Kasım ayında gerçekleştirildi. Hayır etkinliğe binlerce kişi katıldı.bursaekspres.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Keles ilçesinde tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyüleyen Kocakovacık Mahallesi'nde her yıl Kasım ayında yapılan hayır mehter takımının köy merkezine yürüyüşüyle başladı.

Kocakovacık Muhtarlığı ile Kocakovacık Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen hayır etkinliğine, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru Keles Kaymakam V.

Muhammed Ali Yolal, Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş, Mustafa Yavuz'un yanı sıra Bursa' Büyükşehir Belediyesi Dağ Yöresi Koordinatörü Etsin Yaşar, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kocakovacık Mahalle Muhtarı Mustafa Ferik ve KÖY -DER Başkanı Mustafa Özdemir, her yıl kışın başlangıcı ve bereketli geçen yaz mevsiminde kazanılanların şükrünü eda etmek adına düzenlenen gelenek ile hedeflerinin yörenin kültürü ile örf ve adetlerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Kasım hayrını bu yılda köy merkezinde gerçekleştirdiklerini belirten Muhtar Ferik ve Başkan Özdemir, etkinliğe katkı koyan, uzaktan ve yakından gelen herkese teşekkür etti.