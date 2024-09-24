Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen tarihi İpsala Kel Aliço Pehlivanı Anma ve Yağlı Güreşlerinde yılın ağası belirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırkpınar'da başpehlivanlığını 27 kez üst üste kimseye kaptırmayan ve "Ustaların ustası" namıyla bilinen Kel Aliço’nun anısına yapılan İpsala 23. Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşlerinin bu seneki ağası, Kel Aliço’nun mezarının bulunduğu ve adını taşıyan Kel Aliço Köyü iş insanlarından Oğuz Erdinç oldu.

Erdinç yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Kel Aliço’nun anısına düzenlenen ve memleketlisi olmaktan onur duyduğum cihan pehlivanı Kel Aliço Güreşlerinin ağası olmaktan büyük mutluluk duydum. Gelecek yıl daha görkemli bir organizasyon yapmak için elimizden geleni yapacağız.”