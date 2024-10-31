Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Bursa deplasmanında Nilüfer Belediyespor Eker ile karşı karşıya geldi.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleşen mücadelede Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, maçı 3-2'lik galibiyetle tamamladı.
Rakibi karşısında ilk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen ancak pes etmeyen Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, mücadelenin son setlerinde sergilediği etkili hücumlarla maçta üstünlük kurdu. Çekişmeli süren karşılaşmada Yaasmeen Bedart-Ghani, Nilüfer Belediyespor karşısında toplamda 36 sayı kaydederek maça damga vuran isim oldu. Bu zorlu mücadele sonunda hanesine önemli bir galibiyet daha ekleyen Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, ligde ikinci galibiyetini alarak 2 puanla evine mutlu döndü.
Keçiörenli kadın voleybolcular Bursa'dan galibiyetle döndü
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6 haftasında Bursa deplasmanında Nilüfer Belediyespor Eker ile karşı karşıya geldi
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Bursa deplasmanında Nilüfer Belediyespor Eker ile karşı karşıya geldi.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleşen mücadelede Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, maçı 3-2'lik galibiyetle tamamladı.