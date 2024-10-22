Keçiören Belediyesi’nde personele ve bürokratlara yönelik kurum içi eğitimler devam ediyor. 4737 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine tabi görev yapan personelin disiplin iş ve işlemlerine yönelik kurum içi eğitimler düzenlendi. Keçiören’de vatandaş odaklı hizmet anlayışı için personel eğitimine önem verdiklerinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Keçiören’de yapılan tüm projelerin temeline doğru ve dürüst hizmet anlayışını koyduk. Düzenlediğimiz eğitimler, mesai arkadaşlarımıza bilinçli hizmet vermesi açısından büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.ANKARA (İGFA) - İç Denetçi Murat Yıldırım tarafından verilen eğitimde belediye birim müdürlerine söz konusu mevzuatlara ilişkin detaylı bilgiler verildi. Öte yandan 4737 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında düzenlenen 3 günlük eğitimle, ihalelerin ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplantıda söz alan Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, “Belediye olarak yaptığımız her işi eksiksiz, tam olarak yapmamız gerekiyor. Bu konuda sizlerden gelen eğitim taleplerini de değerlendiriyoruz” dedi.

KURUMSAL İŞLEYİŞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Düzenlenen kurum içi eğitimlerle belediyenin kurumsal işleyişini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Özarslan, “Belediyemizin kurumsal işleyişini güçlendirmek için personelimize eğitimler veriyoruz. Hem memurumuzun hem de işçimizin çalışma alanlarındaki bilgilerini güncelliyor, varsa eksik olduklarını noktaları tamamlıyoruz. Kurumumuzun en önemli dinamiği olan personelimize yönelik eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.